“Harruam t’i themi maces se do kishim një fëmijë”

Një çifti kishte sjellë në jetë foshnjën e tyre dhe padyshim që lumturia ishte e madhe. Por dikush u habit nga anëtari i ri i familjes dhe këtë gjë e ka shprehur me mimikën e fytyrës sapo e ka parë për herë të parë. Bëhet fjalë për një mace, e cila kur sheh foshnjën, i afrohet dhe e vështron nga afër. Për më tepër shikoni këto foto që do të ju ngrohin zemrën. Çifti i ka hedhur fotot në rrjetet sociale duke e shoqëruar me mesazhin:-“Harruam që t’i thoshim maces sonë se do të kishim një bebe”. Fotografia ka bërë xhiron e botës. Disa ditë më vonë macja dhe foshnja u bënë të pandarë.

13 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)