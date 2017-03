Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka reaguar në lidhje me publikimin e lajmit se ai është dorëhequr nga detyra që mban prej më shumë se 3 vjetësh. Në një postim në Facebook, Tahiri shkruan:-“Për saktësim, as më ka kërkuar kush e as kam dhënë dorëheqjen deri tani. Sidoqoftë, më të fortë do të jemi sot e gjithmonë bashkë”.

11 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)