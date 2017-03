Turizëm, konstatimi i italianëve: Çfarë na mban larg

Çmimet e larta të biletave të fluturimeve janë vetëm një nga arsyet që mbajnë larg Italisë turistët shqiptarë, duke bërë që shifrat të mos jenë në nivelet e duhura. Nga anketimet e realizuara në disa agjenci turistike që ofrojnë udhëtime në Itali rezulton se ka një interes në rritje për organizime udhëtimesh. Sipas tyre vihet re se ka shtim të kërkesave për të vizituar Italinë nga shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë.

Të rinjtë dhe çiftet pa fëmijë janë kategoria që joshen më shumë për të pushuar në vendin matanë Adriatikut.

Janë këto një pjesë e analizës që Agjencia Italiane e Turizmit (ENIT) ka bërë për vitin 2017 për turizmin shqiptar, i cili shërben si një udhërrëfyes për qarqet diplomatike. Ky dokument shërben si një ‘profil i shqiptarëve, potencialë për të vizituar dhe shpenzuar në shtetin fqinj.

Sikundër edhe një vit më parë, në këtë dokument nënvizohet fakti se në Shqipëri mungojnë statistikat për turizmin dhe kjo ka vështirësuar hartimin e politikave të sakta dhe të detajuara. Si rrjedhim analiza bazohet në karakteristika dhe tipologji të përgjithshme.

Në ‘radarin’ e shtetit fqinj është turisti i shtresës së mesme duke qenë se oferta rezulton pak konkurruese sa i përket çmimeve në krahasim me destinacionet e tjera që janë Turqia, Greqia apo edhe Spanja. “Mungon gjithashtu promocioni i duhur mbi itineraret, artin, gastronominë, B&B, si dhe kostot. Nëse informacionet do të ishin të mjaftueshme, atëherë Italia do të ishte një atraksion turistik i madh për shqiptarët”, thuhet në këtë dokument. Propozohet që të rritet gjithnjë e më shumë oferta turistike.

Por, kjo ofertë do të mund të rritej, thuhet në këtë analizë, nëse çmimet e fluturimeve do të ishin më ekonomike. Aktualisht Shqipëria është e lidhur me Italinë me anë të shoqërive ajrore: Alitalia/Airone, Blue Panorama, Air Vallee e Volotea, Fly Ernest. Ndërsa destinacionet kryesore janë: Ankona, Firence, Pisa, Rimini, Peruxhia, Trieste, Peskara, Bergamo e Bari etj.

Pikat e forta

-Afërsia gjeografike

– Lidhja historike

– Gjuha

Pikat e dobëta

– Lidhje e dobët me jugun e Italisë

– Kosto relativisht e lartë për avionët dhe tragetet

Shanset

– Ofrimi i paketave të integruara, me mundësi për udhëtime me makinë dhe me bazë historinë dhe kulturën

Rreziqet

Çmimet më të larta në krahasim me Turqinë, Greqinë dhe Spanjën

11 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)/Monitor.al