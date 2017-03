Mes lotësh, Kim Kardashian tregon momentin e grabitjes në Paris

Në episodin e sezonit të 13 të “Keeping Up With The Kardashians”, Kim ka kujtuar momentin e grabitjes në Paris.

Mes lotësh ajo tregon mbi ngjarjen e tmerrshme që i ndodhi, duke treguar se u është lutur që ta linin të jetonte.

“Ata më kërkuan para, por unë u thashë se nuk kisha asnjë. Ata më tërhoqën zvarrë në korridor deri në fillim të shkallëve.

Pastaj pashë një pistoletë. Njëherë shikoja armën dhe njëherë shikoja shkallët. Në momentin që më bllokuan gojën, pashë armën. Ju lutem, më lini të jetoj, unë kam një familje”, i ka thënë Kim Kardashian grabitësve.

13 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)