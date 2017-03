Plani i Ramës për shkarkime të tjera: Pse nuk ikën Bushati e Nikolla

Mbledhja e Kryesisë së Partisë Socialiste zgjati aq sa i duhej kryeministrit Edi Rama për të shpjeguar arsyet e ndryshimeve në qeveri, vlerësimin për të larguarit dhe emrat e rinj që do të hyjnë në kabinetin e tij në fundin e mandatit të parë.

Top Channel mësoi se në mbledhjen e kryesisë është folur edhe për të paktën dy ministra të tjerë që kanë qenë në listën e kryeministrit Edi Rama për t’u larguar.

Burime nga mbledhja thane për Top Channel se dy ministrat janë Ditmir Bushati dhe Lindita Nikolla. Por, Edi Rama ka shpjeguar arsyet përse këta të dy nuk u zëvendësuan. Ministri i Jashtëm nuk u largua për shkak të Samitit të NATO-s në maj dhe Samitit të Triestes së vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Ndërsa ministrja e Arsimit për shkak të procesit të Maturës Shtetërore, i cili sapo ka nisur dhe largimi i ministres së Arsimit mund të sillte komplikacione. Megjithatë, kryeministri Edi Rama u ka kërkuar dy ministrave, Bushati dhe Nikolla, të dy drejtues qarqesh, njëri në Shkodër dhe tjetra në Lezhë, të punojnë me të njëjtin kapacitet në zonat e tyre, si 4 ministrat e larguar.

Për të treguar rëndësinë që ka për Partinë Socialiste kjo fushatë elektorale, me apo pa opozitën në zgjedhje, mësohet se kryeministri është shprehur në mbledhjen e kryesisë që “çadra le të merret me 18 shkurtin, ne do të merremi me 18 qershorin”.

Burime në mbledhje thanë për Top Channel se kryeministri ka përdorur një fjali të çuditshme, kur ka komentuar protestën e opozitës. Sipas tij, “çadrën e opozitën e duan ngrehur edhe disa të huaj jashtë vendit që nuk radhiten ndër miqtë më të mirë të Shqipërisë”.

13 mars 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH