Protesta e opozitës, Veliaj: Tirana të lejohet të jetojë lirshëm

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, bëri të ditur se pavarësisht vështirësive që ka sjellë bllokimi prej disa ditësh i bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, linjat që preken direkt nga kjo anomali kanë mundur ta kalojnë situatën dhe të shkojnë në stacione në kohën e duhur.

“Pavarësisht se kemi pasur disa ngërçe si bllokimi në Bulevard, me gjithë vonesat e vogla, linjat na janë përgjigjur dhe trafiku ka vazhduar normalisht. Sigurisht, pasi të hapet Bulevardi, do të kemi akoma më shumë zhdërvjelltësi, sidomos në këtë linjë dhe linjën e Tiranës së Re, të cilat janë dy linjat që e vuajnë më shumë bllokimin. Ne do të rregullojmë ato që kemi në dorë të rregullojmë, kurse ato që nuk i kemi në dorë, shpresoj që arsyeja të triumfojë dhe qyteti të lejohet të jetojë lirshëm”, u shpreh Veliaj.

Banorët e Farkës dhe zonës së Kopshtit Zoologjik nuk do të udhëtojnë më me autobusë të vjetër, pa kushte dhe të amortizuar. Bashkia e Tiranës ka mbajtur premtimin për përmirësimin e kushteve të transportit urban, si dhe krijimin e një linjë të posaçme urbane për këtë zonë. Linja e re që përshkon segmentin Farkë – Sauk i Vjetër – Kopshti Zoologjik – Ish Stacioni i Trenit u inspektua nga kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili vlerësoi shërbimin e përmirësuar të transportit urban, si dhe faktin që banorët e Farkës mund të lëvizin më shpejt drejt qendrës së Tiranës.

“Kemi një lajm shumë të mirë për të gjithë banorët e zonës sepse nga një transport primitiv, i nivelit dum-dum, ku njerëzit futeshin si sardele në autobusë, kemi kaluar në një sistem jashtëzakonisht modern, ku njihet aboneja, me një linjë të re e cila fillon në Farkë, kalon në të gjithë zonën e Kopshtit Zoologjik dhe arrin në qendër të Tiranës, për të vazhduar deri te ish Stacioni i Trenit”, tha kryebashkiaku Veliaj.

Ai vlerësoi faktin se tashmë banorët e kësaj zone mund të udhëtojnë vetëm me një biletë, pa qenë e nevojshme të ndërrojnë autobusë. Veliaj theksoi se kjo linjë e njeh abonenë, duke u mundësuar frekuentuesve të rregullt të transportit publik lehtësi edhe më të madhe financiare. “Kemi mbajtur një premtim, kemi futur abonenë, kemi një çmim të njëjtë në të gjithë qytetin, edhe për linjëb e Farkës, dhe mbi të gjitha sot kemi një kapacitet që është 3-fishuar, me 11 autobusë dhe me një frekuencë çdo 10 minuta, e cila do të priret të shkojë deri në çdo 5-6 minuta”, shtoi Veliaj.

13 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)