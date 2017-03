George Michael, shtëpia dhe pasuria do t’i kalojë motrave

George Michael ishte shumë i lidhur me motrat e tij. Dhe testamenti nuk gënjen, aq sa këngëtari britanik i ka lënë gjithçka Yiodas dhe Melanies. Kjo e fundit, e cila është parukiere dhe që e ka ndjekur gjithnjë nëpër botë, ka trashëguar shtëpinë 10 milionë sterlina në lagjen “Highgate” të Londrës dhe një pjesë të mirë të pasurisë së saj prej rreth 100 milionë sterlinash. Ndërkohë që pjesa tjetër do t’i takojë Yiodës. Ndërsa e dashura e Michael, Fadi Fawaz, nuk do të përfitojë asgjë.

Pasi autoritetet kanë fshirë çdo dyshim mbi vdekjen e tij, që u shkaktua nga probleme në zemër dhe në mëlçi, tani mund të bëhet edhe përcjellja e tij në banesën e fundit. Në varrezat e “Highates”, me 26 mars do të zhvillohet funerali dhe organizatorët kanë menduar një survejim 24 orë në 24.

Sipas gazetës “Daily Star”, familja ka frikë se dikush mund të prishë funeralin. Do të jenë edhe Kate Moss, e cila hoqi dorë nga një udhëtim në Indi për të qenë e pranishme dhe një tjetër mikeshë e ngushtë e George, ish-“Spice Girl” Geri Halliwell, e cila do të mbajë edhe një fjalim.

