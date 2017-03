Horoskopi – 14 mars 2017

DASHI

Në ambientin e punës do të jeni mjaft optimist e do të përballoni lehtësisht problemet. Në planin afektiv do të jeni në kërkim të një justifikimi për të rifilluar një dialog të sinqertë me partnerin.

DEMI

Do të bëni progres të rëndësishëm duke e bërë jetën tuaj më të qetë e të ekuilibruar. Në ambientin e punës do të jeni të qetë.

BINJAKET

Gjatë kësaj periudhe yjet ju sugjerojnë të vendosni se si do e kaloni kohën tuaj të lirë pa u ndikuar nga impenjimet e askujt.

GAFORRJA

Nuk duhet të shqetësoheni pavarësisht batutave që mund të dëgjoni rreth teje. Në ambientin e punës kjo periudhë rezulton të jetë mjaft e lodhshme.

LUANI

Do të keni një dëshirë mjaft të madhe për tu larguar nga rutina e zakonshme. Në vendin e punës do të jeni të interesuar për një propozim të ri që do ju bëhet.

VIRGJERESHA

Vazhdon për ju që të jetë një periudhë pozitive, mundësitë do të jenë të shumta e duhet të jeni selektivë në zgjedhjet tuaja. Në ambientin e punës do të jeni mjaft aktiv e preciz.

PESHORJA

Do të ndiheni mjaft të dashur nga dikush që e ke afër e që dëshiron ta kalojë afër jush këtë periudhë. Në kohën e lirë një e papritur mund të shkaktojë ndryshime programi.

AKREPI

Do të përshtatni strategji të reja për të arritur objektivat tuaja. Në ambientin e punës do të tregoni të gjitha kapacitetet tuaja .

SHIGJETARI

Gjërat po fillojnë të ecin ashtu siç dëshironi ju. Në ambientin e punës do të jeni të hapur ndaj disa propozimeve që do ju bëhen. Në dashuri evitoni tonet e ngritura dhe bëjeni situatën më të qetë.

BRICJAPI

Për të përmirësuar raportet tuaja ndërpersonale yjet ju ftojnë të jeni më të disponueshëm ndaj dialogut. Në ambientin e punës do të jeni të kujdesshëm ndaj të rejave

UJORI

Sot, do të duhet të koordinosh gjithçka, për të mos pasur keqkuptime më pas. Në ambientin e punës, do të bëni një investim të dobishëm.

PESHQIT

Do t’ju bëhet një shaka, jo fort e këndshme, sot, gjë që do të ndikojë keq në humorin tuaj. Në ambientin e punës, duhet të evitoni së përsërituri të njëjtat gjëra.