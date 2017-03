Taulant Seferi vishet kuqezi: Shqipëria zgjedhje zemre

Kombëtarja shqiptare fiton një tjetër futbollist cilësor për të ardhmen. Bëhet fjalë për Talulant Seferin, i cili është pjesë e Young Boys në Superligën e Zvicrës. 20-vjeçari i lindur në Kumanovë, një mesfushor me tipare sulmuese, nëpërmjet një postimi në “Facebook”, ka qartësuar se e ardhmja e tij do të jetë me fanellën kuqezi, pavarësisht se ka qenë pjesë e përfaqësueseve të moshave të Maqedonisë, madje edhe në skuadrën A, me të cilën ka zhvilluar dy ndeshje. Pas ftesës së marrë nga Federata Shqiptare e Futbollit, mbrojtësi i krahut të majtë ka kthyer përgjigje pozitive, duke bërë një zgjedhje, që sipas tij është e zemrës.

“Në njërën anë ishte respekti dhe mirënjohja për Maqedoninë, ndërsa në anën tjetër zemra dhe dëshira për të përfaqësuar kombin tim, Shqipërinë. E kemi analizuar mirë këtë situatë dhe bashkë me familjen time kemi vendosur që në të ardhmen unë të përfaqësoj Shqipërinë. Do Zoti të kem sukses, me shpresë që këtë vendim timin ta mirëkuptojnë të gjithë”, – shkruan Seferi ndër të tjera, në postimin e tij.

Pasi falënderon Federatën e futbollit të Maqedonisë për mbështetjen, Seferi e mbyll deklaratën e tij duke theksuar se tani do të jetë i përqendruar për t’i arritur ambiciet e tij me fanellën kuqezi. Seferi e ka nisur karrierën në moshë te re te Milano e Kumanvoës, ndërsa në vitin 2011 i është bashkuar Rabotnickit ku ka qëndruar deri ën vitin 2014. Në fillim të 2015-ës u transferua në Zvicër te Young Boys. Seferi fillimisht do të grumbullohet nga trajneri i Shpresave, Alban Bushi, i cili sheh te 20-vjeçari një element cilësor për kualifikueset e Europianit të 2019. Përfaqësuesja U-21 e Shqipërisë është shortuar në grupin 2 bashkë me Spanjën, Sllovakinë, Islandën, Estoninë dhe Irlandën e Veriut.

14 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)