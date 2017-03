Ismail Kadare dhe Amos Oz kandidatë për Man Booker

Ismail Kadare është sërish në listën e kandidatëve për çmimin e madh Man Booker. The Guardian, ka bërë publike listën e 13 romaneve nga 11 gjuhë të ndryshme që janë kandidatë për çmimin e madh. “Librat që dominojnë këtë listë vijnë nga vende si Kina, Shqipëria dhe Argjentina”, shkruan gazeta e njohur duke bërë të ditur se çmimi prej £50,000, to do të ndahet mes autorit dhe përkthyesit të veprës në gjuhën angleze.

Ismail Kadare është vlerësuar për herë të parë me çmimin Man Booker në vitin 2005. Ceremonia do të mbahet në Londër më 4 korrik. Shkrimtarët e përzgjedhur për këtë çmim janë francezi Mathias Enard, nën përkthimin e Charlotte Mandell, izraeliti David Grossman përkthyer nga Jessica Cohen, shkrimtari belg Stefan Hertmans, përkthyer nga David McKay, norvegjezi Roy Jacobsen përkthyer nga Don Bartlett,Jon Kalman Stefansson përkthyer nga Philip Roughton, etj.

Shkrimtari shqiptar është klasifikuar me veprën “The Traitor’s Niche” nën përkthimin e John Hodgson botuar nga Harvill Secker. Në listë është dhe shkrimtari izraelit Amoz Oz me librin “Judas” nën përkthimin Misha Hoekstra botuar nga Pushkin Press.

15 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)