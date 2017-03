Panik në avionin Pekin-Melburn, gruas i shpërthejnë kufjet teksa flinte

Një grua ka pësuar djegie në duar dhe fytyrë pasi kufjet me të cilët dëgjonte muzikë teksa flinte kanë shpërthyer. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në avionin e linjës Pekin-Melburn. Gruaja, identiteti i të cilës nuk bëhet me dije, është zgjuar e tmerruar nga zhurma e një shpërthimi.

Ajo i hodhi menjëherë kufjet në tokë dhe i shkeli me këmbë për të neutralizuara zjarrin. Momenti u shoqërua me panik në avion pasi kabina u mbush me tym, por avioni nuk bëri ulje emergjence.

Pasagjerja pësoi dëmtime të lehta në fytyrë dhe duar. Pas incidentit autoritetet australiane kanë paralajmëruar për rreziqet e përdorimit të pajisjeve që karikohen me bateri gjatë fluturimeve me avion.

15 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)