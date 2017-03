Ahmetaj: Rritja e qëndrueshme e konsumit konfirmon ecurinë pozitive të ekonomisë

Ministri i Financave, Arben Ahmetaj e ka cilësuar rritjen e qëndrueshme të konsumit në vend si konfirmim për ecurinë pozitive të ekonomisë. Përmes një statusi të publikuar në faqen e vet në FB, Ahmetaj shprehet se për këtë arsye është e domosdoshme të ecet përpara me reformat, mbi të gjitha reformën në drejtësi, në favor të rritjes dhe zhvillimit ekonomik

“Vazhdon rritja e qëndrueshme e konsumit në vend. Viti 2016 mbyllet me një tjetër konfirmim për ecurinë pozitive të konsumit, sikurse tregon edhe rritja e indeksit të tregtisë me pakicë. 8.6% më shumë në tremujorin e katërt 2016 krahasuar me 2015. Edhe krahasuar me tremujorin paraardhës (T3 2016), trendi është tejet I mirë, me një rritje prej 3.6%.

Kaluam tre vite të vështirë rimëkëmbje dhe konsolidimi, po tashmë ekonomia ka filluar të japë rezultatet e saj pozitive në çdo sektor.

Prandaj është e rëndësishme të ecim përpara me reformat, mbi të gjitha reformën në drejtësi, në favor të rritjes dhe zhvillimit ekonomik”, shkruan Ahmetaj.

16 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)