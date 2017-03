Akuzat e prokurorisë, Zotkaj: Përpjekje e ulët kriminale

Pas akuzave të Prokurorisë së Përgjithshëm, për heqjen e mandatit në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, por edhe nisjes së hetimeve nga Krimet e Rënda, si i dyshuar në lidhje me trafikun e drogës, ka reaguar edhe kryebashkiaku i Poliçanit, Adriatik Zotkaj.

Zotkaj shprehet se akuzat janë politike, ndërsa kërkesën e Kryeprokurorit Llalla e cilëson si qesharake, ndërsa thotë se dënimin në kohën e diktaturës e ka deklaruar.

Deklarata e plotë e Adriatik Zotkajt

Jam zgjedhur kryetar I bashkise se ketij qyteti per kater mandate rresht; populli ka votuar lirisht, madje kur ne pushtet nuk ka qene Partia ime, partia socialiste por partia demokratike, Sali Berisha.

Qytetaret me kane zgjedhur per punen, sherbimin tim ndaj tyre. E kane patur te thjeshte te ishin me pushtetin, pra me qeverine, por, me zgjodhen mua dhe une, me shpirt e pasion, pune te perditshme kam bere gjithcka per te ndryshuar jeten e jetesen e tyre me ndihmen e Edi Rames .

Nisur nga ky fakt, deklaroj publikisht dhe mbaj pergjegjesi per kete, une nuk kam lidhje e as kam konsumuar kurre, vepra penale, krime nga ata qe listohen ne ligjin e Dekriminalizimit. Po e perseris, asnje krim e asnje lidhje me ndonje krim.

Pikerisht se eshte keshtu, por edhe per faktin se Prokuroria ka thuajse nje vit qe kerkon ne gjithe boten per mua e nuk gjen asnje fakt, qofte edhe minimal, e konsideroj qesharake kerkesen e prokurorit televiziv, jo ligjor, per te me nderprere mandatin per nje gjobe 200 lekeshe, me te cilen jam denuar si I mitur nen diktature.

Dua te sqaroj se kete denim e kam deklaruar vete ne Kqz ashtu si dhe 19 deputete te tjere, si Sali berisha, Ristani , Ndoka etj ,pa ma kerkuar ky institucion apo dhe vete prokuroria.

Dokumentat jane ligjore dhe jane ne Kqz, kerkund tjeter. Cdo perpjekje tjeter, nxitur nga prokuroria politike e Shqiperise, duke perdorur kriminele ordinere, eshte krim me vete, ska lidhje fare me mua, por vetem per qellime elektorale .

Une jam njohur nga media me kete perpjekje te re, te ulet e kriminale, nuk fshihem dhe do perballem publikisht e ligjerisht me kete krim po aq ordiner, sa ordiner eshte i akuzuari i prokurorise qe eshte blere ne kete perpjekje kriminale.

Tashmè jam mesuar, qè nè çdo fushatè elektorale t’mè bèjnè kriminel ,mè pas çdo gjè harrohet sikur ska ndodh kurrè.!

Per tè gjithè ata qe mundohen tè baltosin figuren time ju them se; Pergjigjen mè tè mirè do ta merrni ne 18 Qershor me fitoren e Ps dhe Edi Ramen

16 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)