Blushi: Rama pagoi “taksën” e koalicionit. Meta: Më mirë që s’u bëre ministër

Kreu i LIBRA-s, Ben Blushi, duke komentuar ndryshimet në qeveri ka akuzuar kryeministrin Rama se po paguan një “taksë të koalicionit” siç e quajti ai aleancën mes PS-së dhe LSI-së.

“Ministrat u hoqën si taksë për koalicionin me Ilir Metën. Nëse dje ishte slogani, një parti mbi Shqipërinë, tani është dy parti mbi Shqipërinë, sepse Meta hoqi Saimirin dhe Edi ngarkoi Fatmirin. Kjo është taksa e koalicionit, sepse nuk po punon dhe ndryshon për asgjë për Shqipërinë e Rilindjes. Nëse Ilir Meta nuk do një ministër, ai nuk bëhet ministër, kjo pra është taksa e koalicionit. E vërteta është që qeveria është kanabizuar, është falimentuar, ka rënë cilësia e jetesës, ka rënë konsumi. Kostoja e shëndetit është rritur, mbi 200 mijë shqiptarë kanë emigruar. Si mund të pranohen që ndërrohen ministrat si kuaj gare, asgjë e lidhur me interesin publik, gjithçka e lidhur me interesin privat”, – u shpreh Blushi.

Por pas deklaratës së Blushit, ka reaguar kryeparlamentari Meta, i cili zbuloi se e e vetmja ndërhyrje që i ka bërë kryeministrit Rama, ka qenë që Blushi të bëhej ministër.

“Faleminderit për këtë fjalim historik. Dhe meqenëse në këtë fjalim historik unë u përmenda më shumë se nga politikanët e vjetër, nga një politikan i ri, i sapo ardhur nga një planet tjetër, dua t’i them të gjithë ministrave, kandidatëve për ministra, sot nesër e për gjithmonë, që e vetmja ndërhyrje që kam tentuar të bëj pranë z. Rama kur është bërë qeveria, është që parafolësi të bëhej ministër, – u shpreh Meta. – Por ndoshta më mirë që nuk është bërë ministër, sepse Shqipëria ka një alternativë të re, një shpresë të madhe, një njeri të pa provuar asnjëherë. Ka të drejtë të kërkojë të votohet dhe të besohet”.

16 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)