Çojnë pianon për riparim, habiten nga ajo që gjejnë brenda

Disa monedha floriri u gjenden të fshehura brenda një pianoje. Bëhet fjalë për një koleksion monedhash sovrane. Zbulimi u bë në Shropshire të Anglisë, përpara Krishtlindjeve, kur pronari i ri e kishte çuar atë për ta riparuar. Mediat raportojnë se bëhet fjalë për monedha që i përkasin viteve 1847-1915. Ekspertët besojnë se monedhat mund të jenë fshehur aty qëllimisht dhe mund të ndryshojnë jetën e pronarit të vërtetë.

Gjykata e Shrewsbury tha se pianoja është prodhuar nga “Broadwood & Sons of London” dhe fillimisht iu shit zotit Beavan në vitin 1906. Por që prej asaj kohe pronësia e saj ndryshoi dhe në vitin 1983 ajo u ble nga një familje e zonës, e cila më vonë lëvizi për në Shropshire. Ndërkohë, ende nuk është deklaruar vlera e vërtetë e monedhave, por ekspertët thanë se monedhat e arit mund të kushtojnë shumë para. për momentin monedhat do të kalojnë në pronësi të Mbretërisë. Nëse gjenden pronarët e vërtetë të tyre dhe arrijnë që të vërtetojnë pronësinë, mund t’i marrin. Hetimet mbyllen me 20 prill2017.

16 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)