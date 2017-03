Federer, tjetër leksion ndaj Nadal. Eliminohet Djokoviç

Lajme të mëdha nga Indian Wells. Roger Federer bën bis! Pas triumfit në Australian Open në finalen me Rafael Nadal, zvicerani e mposhti sërish tenistin spanjoll në sfidën e revanshit në çimenton kaliforniane.

Dueli vlente një biletë në çerekfinalet e turneut 1000 pikësh, ku Federer do të takojë Nick Kyrgios, protagonist i rezultatit tjetër të bujshëm që eleminoi Novak Djokoviç.

Ky ishte episodi i 36 i sagës Federer-Nadal, suksesi i 13 pëër 35 vjecarin nga Bazeli, ishte një monolog që zgjati 67 minuta me rezultatin domethënës 6-2, 6-2. Federer tregoui se zbriti në fushë me idenë për të luajtur si në Australi ndërkohë që këtë herë rezistenca e spanjollit, numri 6 në botë, ishte shumë më ndryshe pasi nuk i deshën më 5 sete si në finalen ku zvicerani fitoi turneun e tij të 18 slam duke hedhur pas mungesën e gjatë për shkak të ndërhyrjes në gju.

Qelloi ters sërish për Novak Djokoviç përballja me australianin Nikc Kyrgios që dy javë më parë e kishte mundur në cerekfinalet e turneut të Akapulkos. Australiani fitoi 6-4, 7-6 (3) në një mbrëmje të jashtëzakonshme në shërbim me 14 ace, dhe tani do të përballet në cerekfinale pikërisht me Federer.

Djokoviç e nisi keq në fillim duke shkuar në disavantazh 3-0 në një ndeshje që për pjesën tjetër ishte më e ekuilibruar. Serbi kishte patur nevojë për 3 sete për të fituar të martën e kaluar kundër Juan Martin Del Potro, ndërsa tani shikon të ndërpritet seria prej 19 ndeshjesh që nuk ishte mposhtur në cimenton e Indian Wells

16 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)