Tahiri takim me strukturat e PS: Jemi skuadra më e mirë me Ramën kampion

Tahiri takim me strukturat e PS: Jemi skuadra më e mirë me...

Ministri i larguar, Saimir Tahiri nuk ka humbur kohë të nisë detyrën e re me të cilën e ka ngarkuar kryeministri Edi Rama, drejtimin dhe menaxhimin e fushatës zgjedhore të PS për Tiranën. Tahiri ka zhvilluar ditën e sotme një takim me strukturat e PS në kryeqytet.

I pritur me entuziazëm nga anëtarësia socialiste, Tahiri u shpreh i bindur në fitoren e PS në zgjedhjet e qershorit, pasi siç tha, PS ka skuadrën më të mirë me Ramën kampion, i cili sipas Tahirit do të jetë kryeministër edhe 4 vitet e ardhshme.

Duke folur para të pranishmëve, Tahiri u ndal tek reforma në drejtësi dhe akuzoi opozitën se synon bllokimin e saj.

“E shkuara futet në çadër. Janë mbledhur në një çadër për të mbrojtur njëri-tjetrin dhe të gjithë bashkë për të mbrojtur gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar”, tha ai.

16 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)