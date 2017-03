Njerëzit mund të vizitojnë anijen e mbytur të Titanikut

Tiranik është anija e mbytur që vazhdon të magjepsë edhe pas më shumë se një shekull. Tani rrënojat e anijes së mbytur do të hapet për turistët dhe bileta është shumë e kushtueshme.

Jo çdo kush mund të shkojë atje. Një biletë kushton 86.500 paund për këdo që është i gatshëm të nisë udhëtimin që ndodhet dy milje poshtë detit. Udhëtimi do të kryhet me anë të një mini-nëndetëse. Nga Maj i vitit të ardhshëm në agjenci turistike në Londër do të kandidojë për të qenë pjesë e një turi 8 ditor turistik.

17 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)