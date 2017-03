Përdornin mbiemrin e Shullazit për të vënë gjoba

Personat që shihni në foto janë 2 të rinjtë Altin Valisi 21 vjeç dhe Durim Dervishi 19 vjeç të cilët me anë të kërcënimit për jetën, gjobitën me 10 mijë euro biznesmenin Piro Zoto. Dy të rinjtë dolën të premten, para togave të zeza të gjykatës së Krimeve të Rënda, të cilët caktuan për ta, masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale të “Shtrëngimit me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”.

Në dosjen e hetuesve janë mesazhet kërcënuese që të rinjtë i kanë dërguar biznesmenit 55 vjeçar ndërkohë që edhe në biseda telefonike, ata prezantoheshin si Elton Shullazi. Përdorimi i këtij emri ka bërë që agjentët e policisë së krimeve ndaj pronës të hetojnë dhe vënë nën përgjim prej më shumë se një muaji të rinjtë, nga ku ka rezultuar se këta persona nuk kanë lidhje me Emiljano Shullazin, por kanë përdorur mbiemrin e tij vetëm për të frikësuar biznesmenin.

Ky i fundit ka vënë në dijeni policinë dhe ka vijuar negociatat me të rinjtë në prani të efektivëve, të cilët më pas i vunë në pranga në një lokal ku ishte caktuar takimi për dorëzimin e parave. Gjatë seancës për masën e sigurisë 19 vjecari Durim Dervishi ka deklaruar se nuk ka qenë në dijeni të gjobvënies prej 10 mijë eurosh, por vetëm ka shoqëruar shokun e tij. Policia ka sekuestruar 11 celular dhe 5 karta SIM nga ku ka rezultuar se janë nisur SMS ose thirrje hyrëse në numrin e biznesmenit.

17 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)/ Top Channel