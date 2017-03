Rama i sigurt: Zgjedhjet zhvillohen më 18 qershor

Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm pasditen e kësaj të premteje në qytetin e Shkodrës, për të shpërndarë legalizime falas për qytetarët. Gjatë fjalës së tij ai u shpreh se tashmë jo pak por plot 116 mijë familje kanë marrë titullin e tyre të pronësisë.

“Sot janë jo pak por 116 mijë familje që kanë titullin e tyre të pronësisë. Që investimin e jetës së tyre, gjakun e tyre e kanë tashmë të regjistruar, në të cilin mund të bëjnë ç’të duan dhe askush nuk mund dot më t’ua prishë. Të gjithë ata që kanë shtëpinë e legalizuar sot, janë të vetëdijshëm që është një proces që e bëjmë vetëm ne, dhe e çojmë deri në fund vetëm ne. “Ju e dini vet për kë votoni e si votoni. Unë s’kam ardhur këtu të bëj fushatë. Vetëm një gjë është e sigurt: zgjedhjet do të bëhen më 18 qershor”, tha Rama.

Ju jeni dëshmitarë, vijoi kreu i qeverisë gjatë fjalës së tij, që sot legalizimin e merrni pasi stafi ynë i ALUIZNI-t ju ka ardhur nëpër shtëpia e ju ka ndihmuar të plotësoni dokumentet, dhe jo të shkoni ju tek dera e ALUIZNI-t. “Kush e ka tokën e vet, e ka falas, por kush e ka tokën e tjetrit paguan një lloj kontributi që mos t’ju vijë stërnipi i pronarit e të thotë që shiko se toka është e imja,” theksoi Rama. Kryeministri Rama shprehu angazhimin e qeverisë për të punuar në Shkodër, ndryshe nga Bashkia e Shkodrës, siç tha ai, e cila nuk ka bërë asnjë punë.

Atë që kryeministri nuk e pranon ende, numri dy i Partisë Socialiste e ka shumë të qartë: kjo është një krizë. Ose së paku fillimi i saj. “Shikoni se ç’po ndodh. Kërkohet me këmbëngulje që në Shqipëri të krijohet një krizë jo imagjinare, por institucionale. S’na ndan veç një muaj nga koha kur duhet të fillojë procedura për zgjedhjen e të parit të vendit, presidentit. Kërkohet që ky vend të ngelet pa president. Ky është fillimi i krizës”, tha Ruçi.

Por Gramoz Ruçi nuk ishte shumë i qartë se kush nuk e do zgjedhjen e presidentit, pasi 71 votat që duhen, Partia Socialiste i ka, së bashku me LSI-në. “Kërkohet që Shqipëria të mos ketë president, të mos ketë zgjedhje, të mos ketë Parlament në shtator”.

Për Gramoz Ruçin ka një arsye tjetër, përse zgjedhjet duhet të mbahen më 18 qershor. “Shqipëria nuk ka më takat, as moral, as ekonomik e financiar, të provojë me destabilitet. Me mençurinë që na karakterizon të hapim sytë dhe të mos bëhemi prè e çdo oreksi, të kujtdo partie politike, qoftë edhe times”, tha kreu i grupit parlamentar socialist. Deklaratat e Gramoz Ruçit, që nuk kursejnë kështu as orekset e LSI-së, vijnë në të njëjtën ditë me ato të Saimir Tahirit, i cili zgjodhi linjën e ashpër për t’i kthyer një përgjigje të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë sulmeve të Ilir Metës ndaj tij.

17 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)