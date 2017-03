Varfëria detyron babanë të largojë fëmijët nga shtëpia

Babai : Nuk i ushqej dot as një vakt në ditë

9 anëtarët e familjes Taragjini jetojnë në varfëri ekstreme. Pa asnjë kusht minimal, në dy dhoma të mbytura nga bloza dhe tymi po rriten 2 djem e 5 vajza prej moshës një vjeç deri 15 vjeç.

Prej kohësh i papunë Besim Taragjini nuk arrin të paguaj qiranë prej 40 mijë lekë të vjetra të banesës ku jeton. Ndërkohë që në këtë ndërtesë nuk ka ujë ,drita, e as tualet.

Për familjen Tragjini të ardhurat janë vetëm 80 mijë lekë të vjetra, ndihmë ekonomike. Me rroba të falura e me libra të marra borxh, fëmijët e kësaj familjes vazhdojnë të ndjekin shkollën edhe pse në kushte ekstremisht të vështira.

“Më parë fëmijët drekonin çdo ditë tek murgeshat në Gramsh, të paktën një vakt e kishin të siguruar, por tashmë edhe kjo ndihmë është ndërprerë. Ndërkohë dy fëmijë i kam çuar tek murgeshat në Elbasan në mënyrë që të vazhdojnë shkollën, pasi nuk mundem t’u siguroj as ushqim as veshje e as libra. Sikur të mos mjaftonin këto mundime muajt e fundit problemi është rënduar, pasi nuk po arrij më të paguaj qiranë prej 40 mijë lekë të vjetra. Pronari i godinës na ka kërkuar të dalim nga banesa” shprehet kryefamiljari.

Në shpinë e errët, akull e ftohtë Alketa nëna e 7 fëmijëve me lot në sy tregon se e ka thuajse të pamundur të ushqejë të vegjlit qoftë edhe një vakt në ditë. Dollapi i ushqimeve është bosh, me një shishe qumësht e 4 kokrra vezë.

Paragjykimi i moshatarëve vështirëson më tej realitetin e vështirë të këtyre fëmijëve. Vajza e madhe e familjes tregon se në shkollë përballet me paragjykim dhe tallje. Ndërsa shpreson se një ditë vuajtjet do të marrin fund dhe ëndërron të jetojë në një shtëpi të sajën që plotëson të paktën kushtet minimale për banim. Bashkëshortët Besim dhe Alketa Taragjini duke shpresuar në zemërgjerësinë e gjithkujt që e ka mundësinë, apelojnë dhe luten për ndihmë!

17 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)