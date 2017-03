Eva Herzigova martohet me personin që ka 14 vite bashkëjetesë

Modelja Eva Herzigova ka njoftuar se së shpejti do të martohet me Gregorio Marsiaj, me të cilin ka tre fëmijë, George 9 vjeç, Philipe, 6 vjeç dhe Edward, 3 vjeç. Daily Mail shkruan se 44-vjeçarja është në lidhje me sipërmarrësin torinez prej 14 vjetësh.

Pas një martesë të dështuar me Tico Torres, bateristin e Bon Jovit, Herzigova kishte deklaruar se nuk e pëlqente martesën: -“Jam një vajzë shumë e pavarur dhe më pëlqen vetmia. Jam si një mace. Më pëlqen të më përkëdhelin, por kam edhe nevojë të iki për tu kthyer sërish”.

18 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)