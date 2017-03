Miqësorja me Moldavinë, Bushi shpall listën e lojtarëve U-21

Alban Bushi e nisi konferencën e tij për shtyp në prag të dy ndeshjeve miqësore të Shpresave me Moldavinë duke vendosur theksin pikërisht te emocionet që futbolli na ka falur në këto vitet e fundit, si një mënyrë motivimi dhe për 21 futbollistët e grumbulluar prej tij për këto dy sfida dhe për të treguar, se cdo ndeshje duhet luajtur duke dhënë maksimumin përfshi dhe ata futbollistë të rinj që këtë grumbullim e kanë fituar për shkak të formës së treguar në Superiore, si Nuri, Halili, Abazaj, Selmani, Kastrati apo Ramadani që janë në provë ashtu si gjithë të tjerët

Vetë nuk ka qenë një futbollist i shquar për disiplinën por tani që është në rolin e trajnerit, Bushi vendos theksin pikërisht te disiplina si një mundësi për cdo lojtar për t’u zhvilluar gjithmonë e më tepër.

Në listën për dy ndeshjet miqësore me Moldavinë, spikat dhe emri i Taulant Seferit, që zgjodhi të luajë me Shqipërinë në vend të Maqedonisë. Për Bushin ky nuk është një bast i fituar me maqedonasit, por një dëshirë e vetë futbollistit për të zgjedhur kombëtaren që ai ndjen më shumë, ndërsa sa i përket dëshirës së cdo lojtari për të qenë pjesë në të ardhmen e Kombëtares A, trajneri Shpresave e bënë të qartë, se te ekipi parë arrihet duke dhënë maksimumin me moshat.

Dy ndeshjet me Moldavinë do të luhen njëra në Elbasan Arena dhe tjetra në Selman Stërmasi.

Lojtarët e grumbulluar për miqësoret me Moldavine janë:

Portierë: Kastrati, Selmani

Mbrojtës: Toli, Bytyqi, Maloku, Nuri, Mihaj

Mesfushorë: Ndoj, Seferi, Maloku, Bare, Kallaku, Laçi, Cekiçi, Abazaj, Ramadani

Sulmues: Deliu, Durmishaj, Halili, Mustafa dhe Gjepali.