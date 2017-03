Mustafa kundër Thaçit: Nuk ka ushtri pa SHBA dhe NATON-n

Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se formimi i ushtrisë së Kosovës mund të bëhet vetëm në bashkëpunim me miqtë ndërkombëtarët. Një deklaratë që del kundër nismës dhe përpjekjes së presidentit Thaçi, i cili ka thënë se FSK-ka do të themelohet me çdo kusht, në respekt të Kushtetutës.

“Formimi ushtrisë do të bëhet vetëm me koordinim me Amerikën dhe NATO-n”, ka thënë Mustafa gjatë tubimit të 27 vjetorit të LDK-së në Podujevë.

Procesi i transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtri po kundërshtohet fuqishëm nga ambasadori amerikan, Greg Delaëie. Ky i fundit ka deklaruar se një gjë e tillë nuk duhet të bëhet pa ndryshimet kushtetuese.

Ndërsa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se për transformimin e FSK-së janë në koordinim të plotë me partnerët ndërkombëtarë dhe se FSK duhet të transformohet në ushtri.

“Nuk është veprim i njëanshëm, por nëse ndonjë vend mendon që Kosova duhet të jetë e koordinuar me Serbinë, diçka e tillë nuk do të ndodhë. Kryeministrit të Serbisë Vuçiç, i kam kërkuar që të ushtrojë ndikimin për rikthimin e serbëve në institucionet e Kosovës, në mënyrë që të votohet Asociacioni dhe Demarkacioni gjithashtu edhe të ndodhin ndryshimet Kushtetuese për FSK-në përgjigja e tyre ishte hezituese, prandaj kthim prapa nuk ka, FSK duhet të transformohet në ushtri të Kosovë”, ka deklaruar ai.

18 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)