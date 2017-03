Tiranë, plagoset me armë zjarri një person në Kinostudio

Një plagosje me armë zjarri është regjistruar në zonën e Kinostudios në Tiranë. Mësohet se dy persona, ende të paidentifikuar kanë qëlluar me armë zjarri në krah shtetasin me inicialet E.D.

Dyshohet se arma e zjarrit të përdorur ishte e kalibrit të vogël. I plagosuri është dërguar në spital menjëherë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimi e autorëve të ngjarjes.

