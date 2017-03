Alarmi, koralet po ngordhin

Po bën xhiron e botës studimi i publikuar në ‘Nature”, sipas të cilit, Great Barrier Reef në Australi është praktikisht e vdekur. Bëhet fjalë për zonë koralore më të pasur në botë.

Pak ditë më pare mbërriti alarmi nga Greenpeace Australia; rritja e temperaturave, shkaktuar nga ndryshimet klimatike po i “gatuan të gjalla” koralet.

Në vitin 2016, struktura më e madhe e koraleve që ekziston në botë, në fakt po përballet me tkurrjen me të madhe të sipërfaqes nënujore, shkaktuar nga rritja me 4 gradë e temperaturave në det.

Sipas shkencëtarëve, kjo ka bërë që 90% koraleve të zbardhen dhe 20% të ngordhin. Në zonën e veriut të Great Barrier Reef, Australi dy të tretat e koraleve janë zhdukur.

21 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)