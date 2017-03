Kumbaro: Të nxirren në pah vuajtjet e komunizmit

“Trajtimi i së kaluarës totalitare të Shqipërisë” mblodhi bashkë ne një tryezë personazhe të njohur të jetës publike nën praninë e ambasadorit te OSBE-së në Tiranë, z. Bernd Borchardt , institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile, ku vëmendja u fokusua tek çështjet që lidhen me “Vendet e Kujtesës”. Ky është takimi i katërt që OSBE zhvillon në kuadër të punës për nxitjen e një dialogu kombëtar për të kaluarën komuniste të Shqipërisë. E pranishme në takim Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro e konsideroi periudhën e diktaturës në vend si si një traumë që ende s’ka kaluar.

“Nuk besoj se do të më mjaftojë jeta për ta asimiluar plotësisht atë që prodhoi diktatura për 40 vjet në Shqipëri. Ishte e gjatë, e egër dhe totale. Të gjithë e kemi pësuar, madje edhe ata që i kanë shërbyer e kanë pësuar duke deformuar vetveten ose duke gjymtuar ndërgjegjen e tyre. Thënë kjo, bëhet i vështirë rrëfimi i menjëhershëm I 40 viteve, e ca më pak analiza objektive e tyre”, tha Kumbaro. Duke shpjeguar projektin e muzeut të gjetheve që do ti dedikohet të shkuarës Kumbaro tha që “diktatura që kaluam nuk është vetëm disa faqe në tekstin e historisë në shkollë, tekst i cili ndërronte ngjyrë e theks sa herë janë ndërruar qeveritë, e ndoshta do të na duhet të presim ende disa breza sa shkrimi I historisë sonë të shekullit XX të qetësohet nga tallazet e mosmarrëveshjet ballkaniko-mesdhetare të historiografëve”.

”Duke i rezistuar tundimit të studiuesit që jeton brenda meje, po nxitoj të them së shkrimi i historisë nuk është detyrë e politikës dhe as nuk mëtoj t’i shkoj asaj hullie. Por, është detyrë e politikës të ndërtojë mekanizma financiarë dhe profesionalë që dëshmitë e kohës të mos vdesin, që dëshmitarët të mund të shprehen, që dokumentet arkivore të mos zhduken e ca më keq të transformohen, apo të keqpërdoren siç, mos o zot, janë përdorur duke na i tundur para hundës herë si lecka kutërbuese e herë si pisqolla. Është detyrë e të gjithë shoqërisë shqiptare të kontribuojë në nxjerrjen në pah të të vërtetave, të tregimit të vuajtjeve dhe të martirëve, të viktimave dhe të mekanizmave që prodhuan viktima”, tha Kumbaro. Muzeu I Gjethit sipas saj është një vend që të mos harrojmë të keqen, për të mos na lëshuar Kujtesa dhe mendimi i dedikuar për viktimat, duhet për fëmijët tanë e për fëmijët e fëmijëve tanë që të kuptojnë Shqipërinë por edhe prindërit e tyre më mirë, por edhe për miqtë e vizitorët që duam t’i shtojmë jo vetëm përmes natyrës së bukur dhe historisë së lashtë por edhe përmes historisë moderne të Shqipërisë, një histori ndryshe nga të tjerat.

21 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)