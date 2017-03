Tramezani “bëhet” shqiptar, pasaportë edhe për dy lojtarë të Shpresës

Edhe pse Paolo Tramezani është larguar nga posti i zv/trajnerit të Kombëtares Shqiptare, tashmë ai mund të konsiderohet edhe zyrtarisht shtetas shqiptar. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani nxori dekretin e dhënies së shtetësisë për ish ndimësin e Gianni De Biasit dhe përgatitësin atletik, Arturo Belle.

Ajo që bie në sy është pajisja me pasaportë shqiptare edhe e dy talenteve që kanë lindur jashtë kufijve të vendit tonë, Elvir Maloku dhe Çlirim Shabani. Pas zyrtarizimit të dekretit, ata respektivisht do të jenë pjesë e Kombëtares Shpresa dhe e 19-vjecareve.

Maloku, i lindur në Rijeka të Kroacisë luan në pozicionin sulmues dhe është një nga emrat më të talentuar në orbitën e 21-vjeçarëve. Aktualisht ai është pjesë e qipriotëve të AEK Larnaka ku është huazuar nga spanjollët e Gimastic gjatë muajit Janar të këtij viti. Lojtari tjetër, Clirim Shabani i lindur në Zvicër është vetëm 18 vjeç dhe mbulon gjithashtu pozicionin e qëndrës së sulmit.

Klubi i tij aktual është Luzerna ku aktivizohet me skuadrën e 21-vjeçarëve. Këto dy afrime do ta rrisin edhe më shumë cilësinë e skuadrave zinxhir të Kombëtares që në të ardhmen synojnë të furnizojnë skuadrën e parë. Një tjetër emër që merr shtetësinë shqiptare është edhe futbollistja Arbenita Curraj, e cila do të jetë pjesë e Kombëtares së Femrave.

21 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)