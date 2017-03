Batuta e Ramës për të birin: Zaho është katundar, rri me pulat dhe lopët

Në festën e komunitetit bektashi, Sulltan Novruzit, Kryeministri Edi Rama vizitoi familjen e Baba Reshat Bardhit, kryegjyshi i parë Kryegjyshatës Botërore Bektashiane pas ndryshimit të regjimit dhe rikthimit të ushtrimit të lirë besimit fetar në vend.

Gjatë vizitës, nuk kanë munguar as batutat nga kryeministri Rama. Ai foli për Zahon, duke thënë se ai është një katundar i vogël dhe rri mes pulave dhe lopëve.

“Zahon e kemi qeros, si ‘lulëkuqet mbi mure’. Zahon e kemi katundar, e kemi surrels. Rri me pulat, me lopët, me qenin. Ka një grup shokësh dhe shoqesh atje”, tregoi Rama duke shkaktuar të qeshura në dhomë dhe më pas mbështetjen e të pranishmëve të tjerë, që ranë dakord me mendimin se fëmijët e vegjël e shijojnë shumë jetën në fshat.

22 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)