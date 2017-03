De Biazi rrëfen: E di kush tha “jo” që të mos drejtoja Italinë

Xhani de Biazi, trajneri i Shqipërisë që të premten mbrëma do të përballet me Italinë e Gian Piero Ventura-s në kuadër të kualifikueseve “Rusia 2018”, ka dhënë një intervistë për “Gazzetta dello Sport” duke zbuluar prapaskena të rëndësishme të karrierës së tij.

“Pesë vjet më parë nuk do ta kisha menduar kurrë se do të qëndroja në drejtimin e kësaj skuadre kaq gjatë. Madje në fillim ju isha përgjigjur kategorikisht jo. Më pas në një hotel në Milano u treguan aq bindës sa në fund të takimit kur më telefonoi Lecce e refuzova, sepse ndërkohë kisha dhënë përgjigje pozitive. Kam nevojë për sfida gjithmonë të freskëta dhe ajo që më propozoi Shqipëria ishte shumë e freskët, dhe është akoma e tillë kur ëndërron Botërorin, pavarësisht se arsyeja thotë diçka tjetër”, rrëfen momentin e arritjes së marrëveshjes me kombëtaren kuqezi 60-vjeçari nga Sarmede.

Trajneri kuqezi, gjithashtu tregon se e di kush është personi që e pengoi të kurorëzonte ëndrrën e tij.

“Po, sot mund të isha unë në vend të tij. Ose të paktën këtë kisha shpresuar, dhe shumë madje, pasi isha takuar me një nga drejtuesit e Figc: mendoja se isha i pari, por papritur dicka ndryshoi dhe Ventura më befasoi. Se çfarë ndryshoi e mësova në nëntor në Como, në Simpozoumin e Shoqërisë Europiane të Trajnerëve. Në darkë Tavecchio më zbuloi se një person, vetëm njëri, më pengoi duke vendosur veton e tij. Sigurisht që më tregoi se kush ishte, por është shpejt për ta zbuluar. Do t’jua tregoj në kohën e duhur, atij të parit. Ndoshta ajo ditë nuk është dhe aq larg…”.

