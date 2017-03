Favorizuan kultivimin e kanabisit, ndalohen dy punonjës policie

Dy punonjës policie janë ndaluar nga strukturat e SHÇBA-së Elbasan me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe favorizim të kultivimit të kanabisit. Të ndaluarit janë Inspektor Luan Qosja, me detyrë SPZ pranë Komisariatit të Policisë Librazhd, i dyshuar per kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, si dhe Inspektor Gurali Torra, ish-SPZ pranë Stacionit të Policisë Prrenjas, aktualisht me detyrë oficer i Patrullës së përgjithshme, trup shërbimi për rendin pranë Komisariatit të Policisë Librazhd. Për këta dy persona është arritur të dokumentohet veprimtaria e dyshuar kriminale. Ndërkohë çështja vijon të jetë nën hetim.

23 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)