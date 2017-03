“Fiks Fare”, sanitare “fiktive” për shkollat e Postribës

Dhjetë shkollat e Postribës nuk kanë në dispozicion asnjë sanitare nga ana e Bashkisë së Shkodrës, edhe pse janë emëruar 3 punonjëse shërbimi të ngarkuara për këtë, por nuk janë paraqitur asnjë ditë në punë.

Skandali është zbuluar pas investigimit të një ankese që erdhi në “Fiks Fare” nga një punonjëse sanitare. Ajo shpjegon se që prej janarit të 2015-s kryen këtë detyrë vullnetarisht pranë gjimnazit të Postribës, me shpresën se në momentin e emërimeve do të merret parasysh kontributi i saj vullnetar.

Denoncimi në Fiks Fare – Naxhije Shkrelaj shpjegon për “Fiksin” se ka filluar punë pranë Shkollës së Mesme të Bashkuar që në vitin 2004, ndërkohë që në janar të vitit 2015 është shkarkuar nga puna për shkak të shkurtimeve nga ana e komunës. Gjithsesi, ajo ka vijuar punën me shpresën se një ditë do të merret parasysh kontributi i saj, ndërkohë që ka marrë edhe pëlqimin e të gjithë stafit të mësuesve, duke i drejtuar një peticion Bashkisë Shkodër. Ajo shpjegon se nga Bashkia nuk është paraqitur asnjë punonjëse sanitare, ndërkohë që nuk është bërë as emërimi i saj.

Pas ankesës së sanitares vullnetare, Naxhije Shkrelaj, gazetarët e “Fiksit” u interesuan pranë Bashkisë Shkodër nëse është emëruar ndonjë punonjës sanitar për shkollat e Postribës. Në përgjigjen e saj, nëpërmjet zëdhënësit Sead Cena, Bashkia Shkodër deklaroi se “Njësia Administrative Postribë ka 10 shkolla. Deri tani, Bashkia Shkodër nuk ka emëruar punonjëse sanitare, specifikisht për shkollat e Postribës. Në janar 2017 janë parashikuar të emërohen 3 punonjëse sanitare për këtë njësi administrative, të cilat do të funksionojnë sipas një grafiku pune të vendosur nga Bashkia, në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave”.

Pasi kanë kaluar dy muaj nga fillimi i janarit, ne pyetëm sërish pranë Bashkisë së Shkodrës dhe na u tha se “ende nuk janë bërë emërimet, por janë në proces dhe shumë shpejt do të realizohen”.

Takimi me zyrtaren e Bashkisë – Ndonëse shkolla ka filluar që në shtator, sipas Bashkisë, emërimet e punonjëseve sanitare nuk janë bërë ende. Por ndryshe thuhet zyrtarisht ndaj gazetarëve të “Fiksit”, ndryshe deklarohet nga drejtoresha e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shkodër, Ardita Peraj, gjatë një takimi me të interesuarën Naxhije Shkrelaj.

Në takimin e parë, drejtoresha i thotë punonjëses sanitare se janë 3 pastruese, të cilat janë përcaktuar për të pastruar shkollat. “Nëqoftëse do të miratohet ndonjë strukturë në 2017-n, do të shtohet, nëse mundet një vend. Pra janë 3 pastruese aty, të cilave u kanë thënë të pastrojnë edhe këtë shkollë. Ato që kanë qenë vende bosh, janë, ndërsa bashkia i ka vënë për të pastruar 4 shkolla njëherazi, sepse për momentin s’ka fonde”, thotë drejtoresha e Burimeve Njerëzore.

Ankuesja i thotë se në shkolla nuk ka shkuar kurrkush. “Po ça di unë moj, nuk i di organizimet. Se mua më është thënë se, një punonjëse që është vënë sanitare për dy shkolla të tjera që janë në Postribë, duhet të pastrojnë edhe këtë shkollën këtu”, i thotë ajo.

Në takimin e dytë, drejtoresha i thotë punonjëses se ende nuk është miratuar struktura e re, janë vetëm 3 punonjëset me strukturën e vjetër, ndërsa kur të bëhet struktura e re mund të shtohet dhe një punonjëse.

Njësia administrative dhe shkollat – Pas bisedave me drejtoreshën e Burimeve Njerëzore, gazetarët kontaktuan edhe me administratorin e Njësisë Postribë, Altin Shabaj, i cili në një bisedë telefonike pranoi se janë të emëruara 3 punonjëse shërbimi, të cilat i ka ofruar për të pastruar shkollat, por këto të fundit nuk i pranojnë, duan ose këtë personin që është ankuar, ose asnjë tjetër. Ai tregon se ato janë emëruar rreth dy muaj pasi ka filluar shkolla, por emërimet “mund t’i gjejmë në bashki”. Ai thotë se shkollat kanë marrë shkresa për këto 3 punonjëse shërbimi.

Pra, si drejtoresha e Burimeve Njerëzore, ashtu edhe administratori i Postribës e pranojnë se janë 3 punonjëse, të cilat janë ngarkuar me pastrimin e shkollave, ndryshe nga sa thotë bashkia. Por a janë paraqitur ndonjëherë për të kryer këtë shërbim ato?!

Për këtë, gazetarët takuan drejtuesit e 4 shkollave me numrin më të lartë të nxënësve të Postribës, të cilët i pyetën nëse kanë sanitare të caktuara nga Bashkia. Drejtoresha e shkollës së mesme, Edlira Alijaj thotë se administratori nuk i ka dhënë asnjë zgjidhje dhe, pavarësisht shkresave të shumta, nuk ka marrë një përgjigje në lidhje me shqetësimin e ngritur.

Madje, ajo thotë se është interesuar personalisht në Bashki dhe i është thënë se janë emëruar 3 punonjëse sanitare, por që asnjëherë nuk u ka ardhur një njoftim zyrtar. Ndërkohë, 3 drejtorë shkollash 9-vjeçare, pikërisht Hasan Halilaj, drejtor i Shkollës së Mesme Myselim; Hyxhmije Brahimaj, drejtoreshë e shkollës Drisht; si dhe Nexhmi Spahija, drejtor i shkollës Dragoç; tregojnë se shkollat i pastrojnë vetëm me paratë e nxënësve dhe nga Bashkia nuk u është vënë në dispozicion asnjë punonjëse sanitare.

Pra, 3 punonjëset në Njësinë Administrative të Postribës, pavarësisht se deklarohet se bëjnë këtë shërbim, nuk rezulton të kenë shkuar asnjëherë në këto institucione arsimore, madje nuk u është bërë një ofertë e tillë nga njësia administrative, pavarësisht se janë punësuar që vitin e kaluar.

23 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)