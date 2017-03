Gjiro Open Air, 60 sportistët zbarkojnë në Gjirokastër

Rreth 60 sportistë nga vende të ndryshme të Ballkanit do të zbarkojnë këtë fundjavë në Gjirokastër për eventin Gjiro Open Air, i cili nuk është vetëm një aktivitet sportiv. Për tre ditë pilotët do të organizojnë fluturime duke u nisur nga mali i Çajupit përballë Gjirokastrës, ndërsa janë parashikuar edhe guida për t’u njohur me disa nga vendet historike të zonës, si në Parkun Arkeologjik Antigone, Kisha e Saraqinishtit, Manastiri i Spilles, Teatri i Adrianopulit. Në një status në Facebook ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro shkruan se kjo do të jetë një javë plot adrenalinë për Gjirokastrën. Kjo javë mban shenjën #GjiroOpenAir

Sport në Ajër !

Kulturë në Tokë!

Mos e humbni!

Vendi ku fluturohet me Sport e Kulturë quhet #Gjirokastër’, shkruan Kumbaro.Gjiro Open Air do të kulmojë me Gjirokastra by Night, me date 25 mars, një “street party” që do të mbahet në Qafën e Pazarit, me pjesëmarrjen e Dj. Cool. Në janar të këtij viti, Ministria e Kulturës dhe Federata Shqiptare e Aeronautikës nënshkruan marrëveshjen për Promovimin e Trashëgimisë Kulturore Kombëtare gjatë zhvillimit të Kampionatit të 9-të Botëror të Fluturimeve të Lira në “Paragliding në Disiplinën në Preçizion ”, i cili do të zhvillohet në qytetin e Vlorës në datat 05-14 maj 2017. Pjesë e kësaj marrëveshje, në dispozicion të Gjiro Open Air është dhe itinerari jugor malor, Tepelenë-Përmet-Gjirokastër, ku gjithë paketa e muzeale dhe e site-ve të trashëgimisë do të jetë në funksionim të plotë për t’i mirëpritur sportistët pjesëmarrës në këtë aktivitet.

