Selena Gomez: I fshij komentet negative nga Instagrami

Aktorja dhe këngëtarja Selena Gomez, gjatë një interviste të dhënë për New York Times ka treguar përjetimin e saj me ngacmimin, duke thënë se ka pasur përvoja nga kjo dukuri. “Unë e di se çfarë do të thotë të ngacmohesh.

Unë shkova në shkollën më të njohur në botë, që është Disney Land” ka thënë Selena. Ajo gjithashtu përmendi edhe lidhjen e saj me komentet në Instagram, duke shpjeguar se tenton t’i evitojë komentet negative.

“ Është njëlloj, sikur disa njerëz duan të të presin shpirtin. Imagjinoni të gjitha pasiguritë që i ndjejmë për vetën tonë dhe dikush shkruan një paragraf duke treguar çdo detaj për to, qoftë vetëm anën fizike.

Si pasojë e kësaj, unë i fshij komentet negative, për tu ndjerë më mirë”, ka shtuar ajo. Selena Gomez është ndër artistët e rinj më të suksesshëm në botë, veçanërisht në karrierën e saj muzikore. Gjithashtu ajo ka luajtur shumë filma, ku në pjesën më të madhe të tyre ka pasur rolin kryesor.

23 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)