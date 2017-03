Ventura: Kujdes nga Shqipëria, kërkon të hyjë në histori

Stadiumi “Renzo Barbera” do të jetë i mbushur për sfidën vendimtare të Italisë kundër Shqipërisë nesër në mbrëmje. Duhen pikë për të mbajtur gjallë ëndrrën e kualifikimit direkt në Botëror dhe këtë e di mirë edhe trajneri “axurr”.

Në prag të ndeshjes me kuqezinjtë, trajneri italian i druhet “pushtimit” shqiptar në stadium dhe pranon se për miqtë do të jetë një sfidë historike.

“Pres që Shqipëria të luajë në mbrojtje, për të kundërsulmuar më pas, asnjë minutë nuk do të jetë e lehtë për ne. Tifozët? Pres një pushtim. Sigurisht që do të ketë shqiptarë, sepse ndodhen kudo. Uroj të jetë një Itali në formë, por kujdes, Shqipëria kërkon të bëjë historinë. Çdo ndeshje është e vështirë, sikundër dhe për kundërshtarin. Besoj se për Shqipërinë është e rëndësishme që luan me Italinë, sepse zhvillon për herë të parë një ndeshje zyrtare dhe nëse merr një rezultat pozitiv hyn në histori. Pikërisht për këtë kemi respekt të madh për ta dhe për të fituar ne duhet të japim 100%”, – thekson Ventura.

23 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)