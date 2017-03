Ndeshja Itali-Shqipëri, publikohen formacionet zyrtare të ekipeve

Pak para fillimit të ndeshjes Itali-Shqipëri, janë bërë publike edhe formacionet zyrtare të dy ekipeve.

Kombëtarja jonë do të zbresë në fushë me reshtimin 5-4-1. Në portë konfirmohet Strakosha, me Ajetin, Veselin dhe Kukelin në qendër të prapavijës dhe Hysajn e kapitenin Agolli përkatësisht në krahun e djathtë dhe të majtë.

Dyshja e qendrës së mesfushës përbëhet nga Basha dhe Memushaj, ndërsa në krahë janë Lila në të djathtë e Roshi në të majtë. Sokol Cikalleshi i vetëm ka peshën e sulmit.

Italianët do reshtohen me formacionin 4-2-4: Bufon; Zapakosta, Barzalji, Bonuçi, De Shiljo; De Rosi, Verrati; Kandreva, Insinje, Imobile, Beloti.

24 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)