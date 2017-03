Nga Strakosha te Strakosha

Në portën e Shqipërisë në ndeshjen e mbrëmjes së sotme do të jetë Thoma Strakosha, djali i të madhit Foto, i cili prej shumë vitesh mbrojti portën e kuqezinjve.

Gati 12 vite, nga një Strakosha në një tjetër në portën e Shqipërisë…

Foto Strakosha: Kur e di atë pozicion, them se çdo moment e sheh me sy kritik pak më tepër. Duke e ditur se sa i rëndësishëm është ai pozicion, jam në ankth pak më tepër. Ai ka ikur larg familjes që në moshë të vogël dhe me kalimin e kohës këshillat sa vjen dhe zvogëlohen. Ato që janë të rëndësishme për mua është ruajtja e qetësisë, përqendrimi. Them se të tjerat kanë nevojë edhe për pak fat. Këtu ka shqiptarë që vijnë e ndjekin nga larg kombëtaren dhe kjo është një nga kënaqësitë më të mëdha, duke të dhënë një ndjenjë të dyfishtë, të krenarisë dhe të përgjegjësisë.

Kam përshtypjen që nuk ke pasur kaq shumë emocione sa ke sot?

Foto Strakosha: Është e vërtetë. Kur je vet futesh në fushën e lojës dhe i harron sa do të kesh emocione gjatë momentin që futesh në fushën e lojës. Ndërsa kur ke të bësh me një njeriun tënd dhe aq më shumë me fëmijën tënd është normale që edhe gjatë ndeshjes je i mbytur në emocione.

24 mars 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH