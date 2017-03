Shqipëria humb me Italinë mes turpit dhe tymueseve

Ka përfunduar me rezultatin 2-0 ndeshja Itali-Shqipëri, e vlefshme për eliminatoret e Kampionatit Botëror “Rusi 2018”.

Ka mjaftuar nga një gol për çdo pjesë për të zotët e shtëpisë, të cilët zhbllokuan rezultatin me anë të De Rosit me 11-metërsh në minutën e 12-të. Ndërsa në minutën e 71-të ka dyfishuar Imobile me kokë.

Ka qenë një ndeshje e luajtur në mbrojtje dhe me frikë nga kuqezinjtë, të cilët nuk dolën thuajse asnjëherë në lojën e tyre.

Italia shkon në kuotën e 13 pikëve me këtë rezultat, ndërsa Shqipëria humbet thuajse çdo mundësi për të shpresuar një vend në Botërorin e vitit të ardhshëm në Rusi.

Ndeshja ka nisur me një rast shumë të mirë shënimi për kuqezinjtë, ku Cikalleshi godet fort me të majtën në zonë, por topi kalon ngjitur me shtyllën e portës.

Italia tregohet cinike dhe fiton një 11-metërsh që shndërrohet në gol nga De Rosi në minutën e 12-të.

Loja bëhet e ashpër dhe plot tension, për shkak të disa ndërhyrjeve të gabuara të lojtarëve në fushë. Roshi në 2-3 raste kishte mundësi shënimi, por goditjet e mesfushorit-sulmues ishin të dobëta.

Pjesa e dytë fillon e qetë, por këtë herë në skenë dalin tifozët shqiptarë. Në minutën e 56-të, në sektorin e tifozëve miq, hidhen shashka dhe tymuese në fushë. Gjyqtari slloven ndërpret ndeshjen për pak minuta, deri sa rikthehet qetësia falë edhe ndërhyrjes së futbollistëve kuqezi.

Lodhja ndërkohë mbizotëronte te lojtarët shqiptarë dhe skuadra e Venturës shënon golin e dytë me Imobilen në minutën e 71-të. De Biazi bën dhe zëvendësimet e fundit, por në fund Shqipëria del kolëulur dhe e turpëruar për atë sjellje të tifozëve që shkaktuan ndërprerjen e ndeshjes.

Mbyllet ndeshja. Italia na mund 2-0

22:38 85’ Duke u luajtur edhe 5 minutat e kohës së rregullt dhe dhe Shqipëria duket e zhvendosur para në kërkim të golit të një goli në këtë ndeshje.

22:36 84′ Shqipëria fiton këndore.

22:31 79’ Eros Grezda debuton me kombëtaren, zëvendëson Odisë Roshin.

22:31 78’ Kukeli ndëshkohet me kartonë të verdhë pas një ndërhyrje në mesin e fushës.

22:29 Italia godet edhe dy këndore të tjera pas golit, i cili ishte një goditje e rëndë për lojtarë tanë.

22:25 71’ Goditja e Insigne përplaset fillimisht në mur dhe pas krosimit. Immobile dyfishon rezultatin.

22:23 Italia shënon dhe golin e dytë

22:22 70’ Italia fiton një goditje dënimi në hyrje të zonës tonë.

67’ Largohet Andi Lila dhe në lojë Armando Sadiku. Zëvendësimi i parë në këtë ndeshje nga të dyja ekipet.

Sadiku gati të futet në fushën e lojës…

22:18 65’ Mundësi e mirë për Italinë, por pret Strakosha dhe topi përfundon në goditje nga këndi. Më pas Bonucci dhe topi përfundon jashtë.

22:14 62’ Goditje e fortë e Candreva-s nga distanca, por Strakosha pret pa vështirësi.

22:12 59’ Goditje dënimi për Italinë, ekzekuton Verrati, por Cikalleshi largon topin nga zona jonë

22:11 Ndeshja ka nisur në minutën e 57’, aty ku edhe u ndërpre

22:09 Lojtarët rikthehen në fushën e lojës dhe rinis takimi

Kapiteni Agolli shkon tek tifozët dhe i kërkon të mos hedhin flakadanë Një grup tifozësh shqiptarë hedhin flakadanë pas portës së Italisë. Gjyqtari ka ndërprerë përkohësisht takimin.

22:01 58’ Tifozët kanë vazhduar të hedhin flakadanë pas portës së Italisë dhe gjyqtari ka ndërprerë përkohësisht takimin.

22:00 57’ Një grup tifozësh shqiptarë hedhin flakadanë pas portës së Italisë.

21:56 53’ Immobile pretendon një 11-metërsh, por prekja e topit me dorë nga Ajeti u vlerësua nga gjyqtari si e pa vullnetshme.

21:55 51′ Këndore tjetër për Italinë, lojtarët tanë largojnë rrezikun.

Italia e nis me një goditje nga këndi.

21:49 Asnjë zëvendësim nga të dyja ekipet.

Mbyllet pjesa e parë. Italia udhëheq 1-0 pas golit të De Rossi-t

21:31 45’ Mundësi e artë për Roshin. Fieraku godet për të gjetur trekëndëshin e bufon pasi një asistimi të Memushajt, por topi përfundon pak mbi traversë.

21:29 Italia fiton një tjetër goditje nga këndi. De Rossi godet me kokë, por topi përfundon jashtë.

21:29 43’ Super mundësi për Italinë, por Strakosha ndal Belottin. Topi përfundon në goditje nga kënd.

21:28 Por edhe këtë herë nuk ka asnjë rrezik në portën e Italisë. Roshi nuk arrin të koordinohet brenda zonës dhe doli përfundon jashtë

21:27 42′ Fitojmë një tjetër goditje nga këndi.

21:25 40’ Kalojnë 40 minuta lojë dhe ndeshja vazhdon të jetë 1-0 për Italinë. Megjithatë, Shqipëria ka pasur rastet e saja për shënim në këtë takim, duke tentuar të dalë disa herë në sulm, por goli ende nuk

21:24 Italianë u zhvendosën me shpejtësi në portën tonë dhe fituan një goditje nga këndi. Pas ekzekutimit, De Rossi godet me kokë, por topi përfundon mbi traversë.

21:22 37′ Italianët largojnë topin. Lojtarët tanë u munduan të organizonin një skemë duke mos krosuar, por nuk arritën ta realizonin.

21:21 Këndorja e parë për Shqipërinë.

21:16 30’ Italia fiton një goditje dënimi. Kukeli ndërhyn ndaj Immobile-s. Italianët ekzekutojnë një skemë, por topi përfundon në fundore. Kalon rreziku nga porta jonë.

21:13 28’ Belotti godet me kokë jashtë kuadratit, pas krosimit nga goditja e këndit.

27′ këndore për Italinë, e dyta për ta

24′ Ndëshkohet edhe Agolli. Mungon në ndeshjen e radhës për Shqipërinë

21:09 23’ Mundësi e mirë për Odise Roshi, i cili i shkëputet mbrojtësve italian, por godet lehtë dhe në qendër të portës, pret Buffon

21:03 18’ Zbritje e shpejtë për Italinë, por Strakosha mbyll një krosim të Belotti në zonë, i cili mund të kthehej mjaft i rrezikshëm për portën tonë.

20:58 Ishte një moment i dyshimtë pas një goditje dënimi. Belotti pati një kontakt me Memushajn dhe arbitri akordoi 11-metërsh. De Rossi e ktheu në gol.

20:57 12’ Italia kalon në avantazh, De Rossi ekzekuton saktë 11-metërshin.

20:56 11’ Penallti për Italinë

20:53 8′ Topi përfundon në fundore, asnjë rrezik në portën tonë.

20:52 7’ Pas dy rasteve të parë të Shqipërisë loja përqendrohet në mesin e fushës.

20:50 3′ Nisje e shkëlqyer e ndeshje nga Shqipëria, pas Cikalleshit ishte Roshi që shpërdoroi një mundësi tjetër të mirë.

20:47 1′ Minuta e parë dhe një super rast për Shqipërinë. Një zbritje e shpejtë dhe Cikalleshi godet jashtë portës.

24 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)