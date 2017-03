Armela: Do ia nxij jetën Donjetës

Në shtëpinë e vajzave nuk ka më grupe, janë të gjitha kundër Donjetës, por kush e ka fajin për këtë përçarje, vajzat e tjera që nuk kuptohen me Donjetën, apo Donjeta që nuk di të sillet me vajzat e tjera. Sidrita shprehet se faji duhet të jetë i saj, sepse ajo është zënë me të gjitha vajzat, jo vetëm të.

Ndërsa Armela thekson se nëse Donjeta nuk do i kërkojë falje për sjelljen që ka bërë, atëherë ajo do “T’ia nxijë jetën çdo ditë”. dërsa Xheni vetëm i ndjek, duke mos mos pasur asnjë reagim.

25 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)