Basha përcjell në “Çadrën e Lirisë” tre mesazhet e Uashingtonit

Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari i PD Lulzim Basha, i është bashkuar protestuesve në çadrën e ngritur përpara Kryeministrisë. Shefi i opozitës ka deklaruar se gjatë takimeve të zhvilluara nga Uashington ka marrë 3 mesazhe nga zyrtarët amerikanë, përfshirë ata të administratës Trump. Basha dukej mjaft entuziast nga vizita që pati në SHBA, duke thënë se i është bërë një pritje e jashtëzakonshme. Pa humbur kohë, ai i përcolli mbështetësve të tij 3 mesazhet.

“Mesazhi i parë është mesazhi i përgëzimit për qytetarët shqiptarë për këtë qëndresë të jashtëzakonshme, për këtë zgjim, për këtë kauzë të madhe që ndan kombet në të civilizuara dhe të pa civilizuara, në të lira dhe në të robëruara, në të forta dhe në dobëta, në liridashëse dhe të nëpërkëmbura kauzën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, kauzën e demokracisë, të lirisë. Përgëzimet vijnë për të gjithë ju që ndodheni në këtë betejë që do të ketë vetëm një përfundim, fitoren e Shqipërisë, fitoren e demokracisë.

Mesazhi i dytë, i sinqertë që buron jo nga kalkulimet politike të aleatëve tanë strategjikë, por nga bindja e tyre më e thellë e këtij brezi drejtuesish dhe politikanësh në kongres, senat në shtëpinë e bardhe dhe dhjetëra para tyre, mesazhi i dytë pas përgëzimit është falënderimi për ju jo thjesht si njerëz që ngriheni për të drejtën tuaj, për zgjedhje të lira dhe të ndershme, por si një armatë e vërtetë që luftoni këtu në këtë front ku ajo është e kërcënuar nga krimi, droga dhe paratë e pista që nesër mund të financojnë terrorizmin dhe nga nomenklatura e ish-komunistëve antiamerikanë dhe stalinist të Tiranës. Falënderime për ju sepse beteja për lirinë zhvillohet kudo ku ajo ku është e kërcënuar dhe këtu kjo betejë luftohet jo vetëm për lirinë e Shqipërisë, por për lirinë e çdo kombi të nëpërkëmbur.

Mesazhi i tretë është mesazhi i mbështetjes totale të miqve tanë, mbështetjes politike, parimore dhe morale dhe mbështetjes së gjithanshme të PDSH nga ekipi fitues i presidentit Trump, jo vetëm për këtë betejë por edhe për zgjedhjet e tjera që do të vijnë me një qeveri teknike. PD dhe opozita shqiptare do të kenë ekspertizën dhe ndihmën e ekipit fitues të zgjedhjeve në SHBA.

Beteja jonë ka hyrë në një fazë vendimtare, në fazën kur vendosmëria, kuraja dhe besimi në kauzën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme do të përcaktojnë të vetmin përfundim të kësaj beteje.

Ka një dhe vetëm një përfundim, largimin e Ramës, një qeveri teknike që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, me forcën tuaj, me bekimin e zotit dhe me ndihmën e miqve tanë amerikanë ne do t’ia dalim, tha Basha.

25 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)