“Cup Song Albania”, shqiptarët provojnë veten në Guinness

Aktiviteti “Cup Song Albania”, i mbajtur nga përfaqësues të rekordeve “Guinness” zhvillohet sot përpara selive të ministrive në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” dhe synon ta fusë vendin tonë në librin e rekordeve Guinness.

Aktiviteti ku marrin pjesë mbi dy mijë nxënës të shkollave 9-vjeçare të Tiranës dhe rretheve ka detyruar Policinë Rrugore të Tiranës të bllokojë trafikun edhe në disa akse të rëndësishme duke shkaktuar kaos në qarkullim paraditen e sotme.

Sirea Film, në bashkëpunim me bashkinë e kryeqytetit dhe Ministrinë e Arsimit synojnë të thyejnë një rekord botëror.

Një çast, një vend, një ritëm ku të rinjtë shqiptarë do të japin një lajm të mirë për botën: për paqe, dashuri dhe bashkëjetesë.

Në sheshin “Skënderbej” të rinj nga shkolla të ndryshme do të performojnë me kupa plastike këngën Cup Song. Prej gati dy muajsh, nxënës të përzgjedhur nga shkolla të ndryshme të Tiranës janë organizuar në prova të vazhdueshme në krijimin e muzikës ritmike përmes gotave.

Kur një solist këndon dilemën “Të rri apo të iki”, 2 mijë veta do të formojnë fjalën “Albania” të ulur.

Me një përfshirje mbarëkombëtare, eventi do të zhvillohet njëkohësisht edhe në sheshet kryesore të qyteteve të ndryshme si Shkodër, Durrës, Vlorë, Korçë, Elbasan.

