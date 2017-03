Hodhën flakadanë në ndeshjen  Itali-Shqipëri, FSHF përjashton “Illyrian Elite”

Tifo-grupi i Kombëtares shqiptare “Illyrian Elite”, nuk do të mund të shohë më asnjë ndeshje të kuqezinjve nga stadiumi, pas dënimit nga Federata Shqiptare e Futbollit për shkak të hedhjes së flakadanëve në fushë, në takimin e mbrëmjes së djeshme, Itali-Shqipëri.

Nëpërmjet një komunikate, FSHF “dënon me forcë aktet e shëmtuara dhe aspak sportive të ndodhura të premten në mbrëmje në stadiumin “Renzo Barbera”, akte të cilat sollën ndërprerjen e ndeshjes dhe rrezikuan ndjeshëm pezullimin e saj”. FSHF shkruan se nuk do shpërndajë më asnjë biletë për në stadium, anëtarëve të grupimit “Illyrian Elite”.

“Federata Shqiptare e Futbollit dënon me forcë aktet e shëmtuara dhe aspak sportive të ndodhura të premten në mbrëmje në stadiumin “Renzo Barbera”, akte te cilat sollën ndërprerjen e ndeshjes dhe rrezikuan ndjeshëm pezullimin e saj. Këto veprime tërësisht ekstremiste nga grupimi “Illyrian Elite”, nuk kanë aspak lidhje me tifozët e shkëlqyer shqiptare. Ajo ngjarje në sektorin e tifozëve të grupimit Illyrian cenoi rëndë imazhin fantastik të tifozëve tanë, të cilët gjithmonë kanë qenë në mbështetje e skuadrës, duke ndenjur afër saj me korrektësi dhe si një lojtar i 12-të për këtë ekip. FSHF nuk pajtohet kategorikisht me një anti-sportivitet të tillë në stadiumin e Palermos dhe njëherësh i transmeton skuadrës, kolegëve, tifozëve dhe mbarë qytetarëve italianë ndjesën e saj të sinqertë për incidentin e shëmtuar, duke cenuar standardet, duke garantuar që episode të tilla te izoluara nuk mundet kurrsesi të lëkundin raportet e miqësive tona të përbashkëta mes dy popujve.

Ne, tifozët shqiptarë, ishim tifozeria me e paqtë e Evropianit dhe kudo që kishte shqiptare kishte festë. Federata Shqiptare e Futbollit duke u distancuar tërësisht nga veprime të tilla, krejtësisht të papranueshme ka vendosur të mos japë dhe të mos shpërndajë më asnjë biletë për në stadium, anëtareve të grupimit “Illyrian Elite”, të cilët goditen imazhin e mrekullueshëm që prodhoi në Europian tifozeria dhe qytetaria shqiptare. Gjithashtu, të gjithë ata tifozë që janë regjistruar në emër të ketij grupimi në FAN CLUB-in, Tifozët e Kombëtares ne FSHF nuk do të jenë më pjesë e këtij Fan Club-i. Askush nuk mund ta njollosë këtë imazh as tani dhe në asnjë moment. Nderi dhe emri i mirë i Shqipërisë dhe shqiptarëve vlejnë më shumë se çdo gjë tjetër.”

25 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)