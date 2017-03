Krijesa me dy kokë! (Video)

Një grua në Spanjë gjeti në kopshtin e shtëpisë së saj një krijesë të çuditshme me dy koka. Gruaja u tmerrua nga krijesa dhe i bëri një video për ta postuar më pas në internet.

Krijesa ngjan e përafërt me një gjarpër me dy koka, ndërsa është rreth 10 cm, me lëkurë të rrëshqitshme si të gjarprit.

Krijesa mund të jetë edhe Elephant Haëk-Moth Caterpillar, që ushqehet me barë dhe ka trup të lakuar, i ngjashëm me krimbat e mëdhenj. Madhësia mesatare e tij është rreth 8.5 cm, por ai që gjeti gruaja në oborrin shtëpisë ishte përtej masave normale.

