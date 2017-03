Në Prizren me Manray Hsu kuratori i Autostrada Biennale, i cili do ta kthejë qytetin në shtator në një Bienale arti

Alda Bardhyli

Eshtë një rrugë e gjatë tek e cila do të ecim gjithnjë… Rruga drejt kalimit të kufijve që gjenden brenda nesh. I ulur në një nga baret, shumë pranë Shatërvanit, vetëm pak metra nga Katedralja e Shën Gjorgjit, në Prizren, Manray Hsu, një prej emrave të njohur të mendimit bashkëkohor, kërkon ti shohë kufijtë në një tjetër dimension. Në një vend si Kosova ku kufijtë dëgjohen shpesh në fjalorin e politikës, ai kërkon përmes artit të flasë për kufij të tjerë, po aq të rëndësishëm, sa ato që I gjejmë në harta, kufijtë e padukshëm.

Ka veshur një kostum blu, ngjyrë përmes së cilës mund të lexosh gjuhën e re të filozofisë, apo të ndjesh zhurmat, dhe rrëzimet e heshtura që mund të ndodhin natën në qytet. Ndodhet prej disa ditësh këtu. Teksa ngre ngadalë filxhanin e kafesë, Manray tregon se ka nisur ta zbulojë qytetin përmes pyetjeve, sipas rregullit kryesor të filozofisë. Cili është kuptimi? Abstraksioni është çështje këndvështrimi, dhe një pyetje, e tëra abstrakte, formulohet nga koncepte përfundimtare, të cilat nuk duken të jenë çështje të veçanta të një kategorie më të gjerë, por, përkundrazi, duket të jenë ato vetë kategoritë më të gjera që ne kemi. Vite më parë, pas studimeve për letërsi, Hsu do të ecte natyrshëm drejt studimit të filozofisë, pa e menduar se ky hulumtim i ri, do të grishte tek ai nevojën për të prekur dimensione të reja mendimi, cka do ta benin të vishte padashur kostumin e një kuratori arti. Ekspozita e parë që ai drejtoi kishte të bënte me teknologjinë.

Një grup artistësh u bashkuan rreth konceptit të tij mbi imagjinatën, në kushtet e një zhvillimi të ri të inovacionit. Më pas Taivani do ishte i pamjaftueshëm, teksa kishte lënë të 40-tat, për të mbushur hapësirat që ai ndjente brenda vetes. Ishte 43 vjeç kur udhëtoi drejt Berlinit, për të prekur nga afër gjuhën e artit, e për tu bërë pjesë e një sistemi sesi funksionon sot arti. Berlini ishte një tjetër shkollë për Hsu, i cili do ta gjente veten shumë shpejt të përfshirë në projekte të rëndësishme të artit bashkëkohor. Ishin vitet 2000 dhe ai nisi të punonte fort me artistë bashkëkohorë në Evropë, përfshirë edhe ata nga ish-Blloku Lindor. Më vitin 2010-2012 ai do të jetë bashkëthemelues dhe drejtor i Qendra për Art Bashkëkohor në Taipei, kryeredaktor i “ArtCo Magazine” edicioni kontinental i Kinës (2013-2014), dhe ligjërues në akademi të artit në Tajvan dhe jashtë vendit. Ndër ekspozitat e ndryshme, Manray ka kuruar edhe Taipei Biennial në vitin 2000 (me Jerome Sans), Ëayëard Economy (2004, Main Trend Gallery, Taipei), Naked Life (2006, MOCA Taipei), Liverpool Biennial në vitin 2006 (me Gerardo Mosquera), Taipei Biennial në vitin 2008 (me Vasif Kortun), Cuvee Biennial në vitin 2009 (OK Qendra për Art Bashkëkohor, Linz), dhe Forum Biennial të Artit Bashkëkohor Taivanez në vitin 2010 (Taipei Qendra për Art Bashkëkohor).

Manray ka qenë anëtar jurie në Bienalen e Venedikut (2001), Bienalen e Stambollit (2001), Hermes Art Award – çmim për Artin Bashkëkohor Korean (2007), Hugo Boss Asian Art Award (2012), etj. Fokusi kryesor i punës së Manray është mbi politikat e lëvizshmërisë, kufijtë e formave të ndryshme dhe kushtet urbane në epokën e globalizimit, rrjedha e kapitalit, dhe arti i ndërlidhur me aktivizimin. Hulumtimet e fundit të tij përfshijnë praktikat ndërdisiplinore të artit, që lidhen me çështjet e mjedisit, ndërveprime të shumëllojshme në skenarë urban dhe rural, me një interes të veçantë në shikimin e Anthropocene nga perspektiva e filozofisë kineze Daoiste. Koncepti i kufijve u zgjua sërish tek ai, kur mbërriti për herë të parë në Prizren, I ftuar për të kuruar “Autostrada Biennale”, një event i cili pritet të kthehet në një ndër ngjarjet më të rëndësishme të artit bashkëkohor për Ballkanin.

Kur Leutrim Fishekqiu, drejtuesi I këtij projekti ambicioz, e ftoi të ishte pjesë e kësaj ngjarjeje, Hsu nuk mund të thoshte jo. Ai tregon se udhëtimet njohja e qyteteve apo kulturave të reja janë gjithnjë fokus I punës së tij. Vetë konteksti historik midis Taivanit dhe Kosovës, dy vende të cilat ende kërkohen të njihen në aspektin ndërkombëtar, do të ishte një tjetër zgjim për ta parë Prizrenin si një hulumtim estetik. “Kufijtë e së ardhmes”, pritet të jetë tema që do të bëjë bashkë artistë të ndryshëm bashkëkohor në gusht-shtator në Prizren.

Manray është duke përzgjedhur ende veprat që do ta shndërrojnë Prizrenin në një Bienale arti.”Janë shumë arsye përse zgjodha temën e kufijve. E gjithë e ardhmja konfigurohet nën shtrirjen që marrin kufijtë jo vetëm në konceptin politik por edhe shpirtëror”, thotë Hsu. Në një qytet ku bëhen bashkë disa nacionalitete, dhe në një botë e cila gjithnjë e më shumë na shfaq përplasje të religjioneve mes tyre, Hsu fton artistët të eksplorojnë këto kufij delikat.

Arti mund të depërtojë lehtë kudo. Hsu do të kuptojë sesi nacionaliteti mund të ndikojë në mentalitetin modern. Por për të mbërritur në kufijtë e hapësirave të tjera, ai ka nisur të zbulojë gjithë kufijtë që fshihen brenda këtij qyteti historik. Një grup urbanistësh janë duke studiuar skeletin e qytetit, për të nxjerrë në pah infrastrukturën e cila ndodhet përtej. Kërkimi I tij është në aspektin politik, social dhe kulturor. “Koncepti i Autostrada Biennale është utopik, por jo fiksion. Ideja ime për edicionin e parë do të jetë një kombinim i veprave dhe ndërhyrjeve, ku qytetarët lokal dhe vizitorët janë të përfshirë, për të reflektuar, pyetur dhe vizualizuar qytetin dhe përtej. Historitë e Prizrenit dhe të Kosovës kanë rritur interesin tim në atë se si disa pjesë të botës që konsiderohen të shkëputura, duan të bashkohen në hartën e ngjarjeve botërore “,thotë ai. Ndaj vizioni i tij për Bienalen nuk do të jetë vetëm brenda një qendre arti. Teksa ecim në drejtim të Marashit, lagjes karakteristike të Prizrenit, Hsu ndalet të shohë lumin. “Lumi e tregon më së miri qenien njerëzore, e cila është pjesë e tij”, thotë ai, i cili e sheh lëvizjen e ujit si lëvizjen e jetës.

Drini I bardhë, ecën lehtë pa zhurmën karakteristike këtë fundvjeshte. Leufrim na tregon se Bienalja do të fusë artin në shtëpinë e prizrenasve. Në fillim të rrugës me kalldrëm që të çon në Marash, ai i shoqëruar me disa artistë ndalon bri një porte të drunjtë të madhe. Në oborrin e kësaj shtëpie që ruan me kujdes identitetin prizrenas, i zoti i shtëpisë, i ka dhënë dhomën që përdor për të mbajtur pajisjet e punës, organizatorëve të Bienales. Teksa na tregon dhomën e mbushur me vegla pune, Leufrim thotë se ky është vendi i duhur për të vendosur video-art. Fitore Isufi – Koja, artiste bashkëkohore, thotë se, futja e Bienales në shtëpitë e banorëve kërkon jo vetëm të krijojë një komunikim të ri me artin, por edhe të ngrejë vetëdijen e tyre, mbi rëndësinë e shtëpive muze ku jetojnë.

Hsu sheh me vëmendje çdo element që mund të shërbejë në funksion të Bienales. Në rrugën ku lumi shfaqet i gjithi para nesh, ai ndalet në Rrapin e njohur të Marashit, ku degët që përshkojnë hapësirën të kujtojnë kufijtë kudo përreth nesh.