Kukës, zbulohet drogë dhe lëndë eksplozive në një shpellë

Policia e Kukësit ka zbuluar mbrëmjen e djeshme në një sasi prej 10 kg lëndë narkotike të llojit kanabis sativa dhe 20 kallëpe me lëndë eksplozive.

Gjatë kontrollit të ushtruar në fshatin Bele, në një shpellë në formë guvë, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 12 pako të mbështjella me letër natriban me peshë rreth 10 kg lëndë narkotike e llojit kanabis sativa, 20 copë kallëp me lëndë plasëse me peshë rreth 2 kg, si dhe 16 copë fishekë model 56.

Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar. Sipas burimeve, lënda narkotike dhe ajo eksplozive, dyshohet se ishin gati për t’u trafikuar.

25 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)