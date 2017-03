Sherr me De Biazin, Xhaka e Abrashi braktisin kombëtaren

Nuk ka më paqe me De Biazin, ndërkohë që futbollistë të zbuluar, kontaktuar dhe thirrur vetë prej tij, u ka sosur durimi tashmë. Burime pranë Amir Abrashit dhe Taulant Xhakës kanë pohuar për mediat kosovare se dy lojtarët në fjalë kanë mbetur thellë të zhgënjyer nga mosaktivizimi ndaj Italisë, ndaj nuk kanë pranuar të kthehen bashkë me kuqezinjtë në atdhe, për të vijuar përgatitjet për miqësoren me Bosnjë Hercegovinën, e cila do të luhet më 28 mars, në orën 18:00, në “Elbasan Arena”.

Situata duket e nderë. Kokëfortësia e De Biazit, sjellja me dy standarde e tij, mosrespektimi i hierarkisë, por edhe i punës së secilit me klubin respektiv, po i “vë kazmën” asaj që kishte ndërtuar dhe na çoi në Europian.

Flakja e Alban Mehës duket diçka e vjetër, sepse trajneri kuqezi prodhon pa kursim skena të tilla. E bëri me Ergys Kaçen, të cilin e kemi humbur si kombëtare, por a rrezikojmë të humbasim edhe dy mesfushorë të tjerë, me shumë potencial?

Zgjidhja tashmë duket në dorën e presidentit Duka, sepse përçarja e kombëtares ka dalë sheshit. Pa folur për rezultatet, të cilat duhet ta bëjnë të ulë jo vetëm kokën, por edhe hundën, trajnerin italian.

25 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)