Tiranë, grabitet me armë farmacia

Një grabitje me dhunë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Tiranë. Sipas policisë, në orën 19:15, në rrugën e “Kavajës”, tek një Farmaci, kanë hyrë 2 persona, të maskuar me kapele dhe shall të zi, të cilët dyshohen të kenë qenë me armë zjarri, kanë vjedhur 15000 Lekë.

Menjëherë pas grabitjes, policia ka shkuar në skenën e krimit me shpresën se do të gjejnë të dhëna për identifikimin dhe arrestimin e autorëve. Pritet që grupi hetimor të vëzhgojë kamerat e sigurisë të instaluara pranë farmacisë, për të kuptuar se nga kanë ardhur autorët e krimit dhe se nga kanë shkuar. Ndërkohë, vendi ku ka ndodhur grabitja, po ekspertohet nga policia, me shpresën se do të gjejnë ndonjë provë identifikuese për autorët.

25 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)