Basha: Perëndimi na mbështet, gënjeshtrat e Ramës po dalin në dritë

Nga çadra e protestës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreh se kauza e tyre për zgjedhje të lira dhe të ndershme ka mbështetjen ndërkombëtare. Sipas shefit të opozitës tentativa e kryeministrit Rama për të deformuar të vërtetën me paratë e drogës ka dështuar.

“Amerika është me ne, Europa dhe aleatët e Shqipërisë janë me ne deri në fitore. Fillon dhe llomotit, e keni dëgjuar të flasë për armiqtë e jashtëm që nuk i duan të mirën Shqipërisë, të cilët sipas tij paskan bërë konspiracion me këtë çadër lirie, me këtë shesh lirie, me këtë koalicion lirie. Po kundër kujt? Sot nga ky shesh dua ti them Edi Ramës dhe mercenarëve të tij që paguhen me paratë e drogës dhe narko-mafies shqiptare, zyrtarë të shkarkuar për korrupsion nga qeveritë e tyre me paratë e drogës shqiptare se lehin kundër zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Shqipëria dhe shqiptarët kanë vetëm një armik, kjo është tirania e krimit, korrupsionit, tirania e drogës dhe ne jemi të vendosur ta mundim, ta shporrim dhe ta çlirojmë Shqipërinë nga kjo tirani.

Dielli po incineron, po djeg dhe përvëlon gënjeshtrat e Edi Ramës dhe konsulentëve të tij të paguar me paratë e mafies shqiptare. Uashingtoni e di të vërtetën, Perëndimi e di të vërtetën, e vërteta ka triumfuar. E vërteta e dhimbshme e një qeverie që qeveriset nga një Kryeministër i bërë njësh me narko-mafien dhe krimin e organizuar ka triumfuar dhe pas të vërtetës vjen fitorja e vlerave dhe fitorja e betejës sonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të presim në këtë shesh të vendosur dhe të bashkuar kështu si jemi lajmin e fitores, lajmin e largimit të Edi Ramës, qeverisë teknike, zgjedhjeve të lira dhe të ndershme”, tha ai.

26 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)