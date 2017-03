De Biasi, skuadrës: Nuk po luani për flamur!

Një Kombëtare që luan për flamur. Një skuadër ku grupi vjen gjithmonë përpara individit. Ndoshta ky është elementi që Shqipëria ka humbur pas pjesëmarrjes historike në Kampionatin Europian. Kjo ka qenë arma më e fort e kuqezinjve: një ekip pa yje të nivelit botëror si Shqipëria, i kompesonte diferencat teknike me rivalët e mëdhenj falë forcës së grupit. Një element tek i cili trajneri Gianni De Biasi është ndalur gjatë në analizën pas ndeshjes kualifikuese të Botërorit 2018, ku Shqipëria u thye 2-0 nga Italia. “Nuk po luani më për flamur!”, ishin fjalët e drejtuesit të stolit. “Kur kjo ndodh, jemi në gjendje të përballemi si të barabartë me çdo kundërshtar. Vetëm kështu i kemi arritur sukseset”.

Deklaratë e drejtë për drejtë nga De Biasi. Një mesazh i qartë për të gjithë, se Kombëtarja vjen përpara çdo individi. Fjalë që lidhen edhe me largimet nga grumbullimi i Taulant Xhakës dhe Amir Abrashit. Pikërisht sjellja e lojtarëve që nuk luajtën ndaj Italisë i ka lënë një shije të keqe trajnerit, i cili gjatë analizës u shpreh i kënaqur me paraqitjen e titulluarëve, ndërsa e njëjta gjë nuk mund të thuhej për ata që qëndruan në stol.

De Biasi e justifikoi Abrashin me faktin që u paraqit i dëmtuar, ndërsa edhe pse Xhaka vendosi të kthehej në Bazel pa u konsultuar me askënd, trajneri e mbrojti publikisht duke thënë se mesfushori kishte probleme. Veprimi i Xhakës nuk është pëlqyer brenda grupit, me një pjesë të madhe të lojtarëve që mbetën të befasuar nga vendimi i 25-vjeçarit. Kombëtarja kërkon të ndryshojë kurs në këto eliminatore dhe e kaluara e afërt mund ta ndihmojë. Skuadra duhet të rigjejë kompaktësinë, grintën dhe sakrificën e edicionit të kaluar dhe të gjithë lojtarët të kujtojnë se Shqipëria vjen mbi gjithçka.

26 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)