Kombëtarja, Berisha e Balaj kandidojnë për Bosnjën

Kombëtarja Shqiptare hedh plotësisht pas krahëve humbjen me Italinë dhe fokusohet tërësisht në sfidën miqësore të së martës ndaj Bosnje Hercegovinës. Në kompleksin stërvitor në Durrës, djemtë e drejtuar nga trajneri Gianni De Biasi zhvilluan pasditen e së dielës seancën e dytë stërvitore në kuadër të këtij dueli dhe ajo që ra në sy ishte atmosfera pozitive që rrethonte ekipin. Trajneri kishte në dispozicion grupin e plotë bashkë me dy risitë e orëve të fundit, Kejdi Bare dhe Afrim Taku. Dy lojtarët e bashkuar orët e fundit me grupin kuqezi u bashkuan me pjesën tjetër të skuadrës, ndërsa sipas informacioneve, De Biasi po punon që të hedhë në fushë formacionin më të mirë.

Një sinjal i rëndësishëm vjen edhe nga Etrit Berisha që do të vazhdojë të vuajë pezullimin por jo në miqësore dhe për këtë arsye, gardiani i portës së Atalantës pritet të zbresë titullar të Martën në orën 18:00 në “Elbasan Arena”. Nuk ka vend për alarm për Armnando Sadikun i cili kishte ndier disa shqetësime pas një goditje të marrë. Bomberi i Kombëtares u bashkua rregullisht me grupin, por sipas të gjitha gjasave, mund të jetë radha e Bekim Balajt për të zbritur në fushë që nga minuta e parë. Shkodrani duket se e ka fituar balotazhin me Sadikun dhe Cikalleshin për vendin në majën e repartit të avancuar. Gjatë seancës së të dielës, De Biasi zhvilloi disa prova tekniko taktike për të caktuar formacionin që gjithsesi do të ndryshojë me kalimin e minutave pasi trajneri do të eksperimentojë gjatë kësaj sfide për të testuar sa më shumë lojtarët që ka në dispozicion.

26 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)